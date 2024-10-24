В ХАМАС заявили, что пока не выбрали нового руководителя

В радикальном палестинском движении ХАМАС пока не выбрали нового руководителя после ликвидации Израилем главы политбюро Яхьи Синвара в секторе Газа. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

Он отметил, что имя нового главы ХАМАС будет объявлено официально, его не будут скрывать.

Марзук заявил, что Израиль не сможет «изгнать ХАМАС из cектора Газа».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Яхью Синвара называют организатором этой атаки. 17 октября текущего года армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Синвар был уничтожен в секторе Газа израильскими военными.

Яхья Синвар был назначен главой политбюро ХАМАС в августе после ликвидации ЦАХАЛ Исмаила Хании в конце июля в Тегеране.

Ранее появились кадры с экс-главой ХАМАС в туннеле перед атакой на Израиль.