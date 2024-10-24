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В Сербии не одобрили россиян, критикующих Путина

Вулин: Белград не поддерживает проживающих в Сербии россиян, критикующих Путина

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Darko Vojinovic/AP

Сербия не поддерживает проживающих на территории страны россиян, которые негативно высказываются о президенте РФ Владимире Путине. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин на полях саммита БРИКС в Казани.

По его словам, в Сербии есть граждане РФ, которые «не пользуются нашим гостеприимством должным образом». Он также отметил, что некоторые из них замешаны в политической деятельности и даже участвовали в акциях протеста против правительства.

«Многие из них считают, что имеют право пользоваться сербской землей, чтобы негативно высказываться о российском правительстве или государстве», — сказал Вулин.

Белград не одобряет и не потерпит, чтобы кто-либо использовал территорию Сербии для действий против правительства России или США, заявил вице-премьер Сербии.

Вулин отметил, что Сербия остается открытой страной, в том числе и для россиян, при этом призвав «оставить политику в стороне».

Сербские власти не допустят, чтобы Белград был использован в качестве инструмента против президента Путина или правительства РФ, добавил он.

В сентябре сообщалось, что с февраля 2022 года вид на жительство в Сербии получили несколько десятков тысяч россиян, которые теперь составляют в Белграде заметную диаспору.

Ранее в МИД Венгрии ответили на критику выдачи льготных виз российским гражданам.

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