Западные чиновники рассказали, что в Европе не поддерживают вступление Украины в НАТО

В Белом доме считают, что большинство европейских государств не поддержало бы вступление Украины в Североатлантический альянс в ближайшее время. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, сообщает издание Politico.

По его словам, хотя президент Байден помог укреплению и расширению НАТО, а Вашингтон является крупнейшим донором Киева в военной сфере, американская администрация придерживается мнения, что большинство стран Европы не поддержит вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе. Источник заявил, что любое будущее приглашение Киева в Североатлантический альянс будет связано с антикоррупционными реформами на Украине.

Четыре чиновника и дипломата из США и НАТО сообщили изданию, что Германия и США входят в число основных держав, которые затягивают время с призывом Владимира Зеленского к немедленному приглашению Украины в НАТО.

По данным Politico, против приглашения Украины в НАТО открыто выступают Венгрия и Словакия, а Бельгия, Словения и Испания относятся к этой идее без всякого энтузиазма. США и ФРГ также затягивают с принятием реальных мер по вступлению Киева в Альянс.

23 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для России не является предметом обсуждений возможность принятия Украины в НАТО.

Ранее Зеленского заподозрили в попытке шантажировать западные страны.