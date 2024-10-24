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Посольство России назвало новый кредит США Украине воровством

Посольство РФ назвало воровством новый кредит США Украине на $20 млрд

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Алексей Агарышев/РИА «Новости»

Посольство России назвало воровством выделение США $20 млрд на кредит Украине, который будет погашаться от доходов от замороженных активов РФ. Комментарий размещен в Telegram-канале ведомства.

«Даже обывателю понятно, что по-настоящему «знаменательным» в данном случае можно назвать возведенное здесь в ранг государственной политики воровство», — говорится в сообщении.

23 октября стало известно, что министры финансов США и Украины Джанет Йеллен и Сергей Марченко подписали заявление о намерении Вашингтона предоставить Киеву $20 млрд с погашением средствами из доходов от замороженных активов России.

В общей сложности США, ЕС и члены «Большой семерки» (G7) предоставят Украине заем на $500 млрд с теми же условиями погашения. Средства планируется выделить до конца 2024 года.

Ранее Еврокомиссия оценила, сколько денег от партнеров нужно Украине в 2025 году.

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