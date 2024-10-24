Главред RT раскритиковала идею налога на бездетность

Главред RT Маргарита Симоньян раскритиковала идею введения налога на бездетность. Такое мнение она выразила в интервью телеканалу НТВ на саммите БРИКС.

«Налог на бездетность — это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине. А как и кто будет отличать? Я знаю огромное количество людей, которые хотят иметь детей и не могут», — сказала она.

За несколько дней до того схожую мысль высказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, «демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом».

В российском обществе эта тема стала широко обсуждаться после высказывания директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца. Он предложил взимать с бездетных россиян налог в размере 35-40 тысяч рублей и направлять эти деньги на содержание детей в тех семьях, где они есть.

Ранее опрос показал, что большинство россиян выступают против налога на бездетность.