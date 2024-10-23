В Варшаве пройдет марш польских националистов

Варшавская мэрия разрешил провести ранее запрещенный марш местных националистов. Об этом в социальной сети X заявил один из организаторов марша Бартош Малевский.

«Очень хорошие новости. Марш Независимости пройдет по улицам Варшавы в качестве законного собрания по существующему маршруту от площади Романа Дмовского до Национального стадиона», — пишет в соцсетях Малевский.

Мероприятие планируется устроить 11 ноября, в День независимости Польши. В марше националистов собираются принять участие активисты «Всепольской молодежи» и «Национально-радикального лагеря». В предыдущие годы устремления польских националистов сталкивались с препятствиями со стороны официальной Варшавы — вплоть до столкновений с полицией, которая пыталась остановить марш или предотвратить правонарушения. Так, в 2013 году польские националисты сожгли будку охраны у посольства России, в 2021 году сожгли флаг Германии.

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