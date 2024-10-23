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Лукашенко оценил «план победы» Зеленского

Лукашенко назвал болтовней «план победы» Зеленского

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского является «болтовней». Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет Telegram-канал Sputnik Беларусь.

«Никакого там плана нет. План — это все болтовня. Россия — империя. Ее никто не наклонит и не заставит сесть за стол переговоров на условиях лозунгов Володи Зеленского», — сказал Лукашенко в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой.

16 октября Зеленский выступил в Верховной раде, представив депутатам свой «план победы». Глава государства включил в документ пять основных пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

До этого обозреватель The Washington Post (WP) Ишаан Тарур написал, что несостоятельность так называемого «плана победы» Зеленского признают как в США, так и в Европе.

Ранее в МИД РФ оценили реакцию европейских стран на «план победы» Украины.

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