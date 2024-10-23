Эрдоган назвал число погибших и раненых при теракте в Анкаре

В результате теракта в Анкаре погибли четыре человека, еще 14 получили ранения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, пишет «Интерфакс».

«У нас четыре погибших, четыре мученика, 14 раненых», — сказал турецкий лидер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС.

Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Анкаре.

23 октября в столице Турции произошел теракт, взрыв был в районе Кахраманказан у здания турецкой корпорации Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ), которая занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, а также модернизацией истребителей F-16.

По данным турецкого телеканала NTV, что в здание предприятия проникли приехавшие к нему на такси террористы, которые, предположительно, захватили заложников в ходе атаки.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что двоих террористов удалось ликвидировать.

Ранее турецкие власти ввели ограничения на освещение в СМИ теракта в Анкаре.