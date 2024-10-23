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В Британии заявили о провале мобилизации на Украине

Аналитик Меркурис: Украина провалила свой план мобилизации населения

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План Украины по мобилизации потерпел крах, в связи с чем положение ВСУ на фронте ухудшится еще сильнее. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«План мобилизации, который Украина инициировала весной этого года, фактически провалился», — подчеркнул он.

На этом фоне, отметил эксперт, находящиеся на фронте военнослужащие ВСУ чувствуют себя деморализованными из-за отсутствия возможности для ротации войск в зоне боевых действий.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) в рамках кампании по ужесточению мобилизации признала фиктивными свыше 4 тыс. заключений об инвалидности.

В спецслужбе уточнили, что по результатам проверок прекращена деятельность восьми организованных группировок, которые занимались продажей поддельных медицинских справок.

Ранее на Украине мобилизованный мужчина покончил с собой в военкомате.

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