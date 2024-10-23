Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань на саммит БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

«В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев», — заявили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

Отмечается, что он примет участие в заседаниях формата «БРИКС плюс».

В среду, 23 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань, где он также примет участие в работе формата «БРИКС плюс».

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган встретился с Мадуро на саммите БРИКС в Казани.