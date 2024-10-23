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В БРИКС осудили подрыв пейджеров Израилем в Ливане

Страны БРИКС высказали обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке

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Sergey Elagin/Global Look Press

Страны БРИКС высказали обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, а также осудили атаку Израиля на посольство Ирана и подрыв пейджеров в Ливане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию организации.

В организации подчеркнули, что атака на посольство Ирана в Дамаске, совершенная Израилем 1 апреля 2024 года, является нарушением основополагающего принципа неприкосновенности дипломатических и консульских учреждений.

Также в БРИКС выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями террористических атак, связанных с использованием возможностей информационно-коммуникационных технологий.

Лидеры БРИКС призвали к немедленному введению постоянного режима прекращения огня в секторе Газа, а также подчеркнули, что операция Израиля в Палестине привела к разрушению гражданской инфраструктуры.

23 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан потребовал установить режим прекращения огня в Ливане и Палестине и вывести израильские войска из районов оккупации.

Ранее президент Ирана обвинил Израиль в нарушении всех международных договоренностей.

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