МИД России обвинил Молдавию в фальсификации итогов референдума о вступлении в ЕС

Власти Молдавии сфальсифицировали результаты голосования по вопросу о вступлении республики в Евросоюз. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Очевидно, что итоговые показатели референдума: как бы 50,46% за, 49 якобы 54 сотых процента против — были обеспечены в последний момент, то есть сфальсифицированы», — подчеркнула она.

До этого лидер партии коммунистов Молдавии Владимир Воронин потребовал от Центризбиркома страны отмены итогов референдума о евроинтеграции из-за массовых нарушений.

По его словам, был массовый вброс бюллетеней на участках голосования в западных странах со стороны молдавских дипломатов.

Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор также заявил, что молдавская оппозиция намерена юридически оспорить результаты референдума о евроинтеграции республики.

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