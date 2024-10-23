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Политолог объяснил, почему Зеленский предлагает «энергетическое перемирие»

Политолог Скачко: Зеленский словами о перемирии пытается повлиять на БРИКС

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский неслучайно предложил прекратить взаимные удары по энергетике тогда, когда в Казани проходит саммит БРИКС. Таким образом он пытается повлиять на мнение глав государств объединения. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил политолог Владимир Скачко.

«В Киеве ранее признавали, что на Украине уничтожено до 90% тепловой энергогенерации. А впереди зима. Если Вооруженные силы России нанесут несколько мощнейших ударов, то атомного сегмента может быть недостаточно для удовлетворения всех потребностей», — отметил Скачко.

Он пояснил, что Киев больше переживает не за людей, которые останутся без тепла и света, а за военный сегмент промышленности, остановка которого приблизит Украину к капитуляции.

23 октября Зеленский предложил отказаться от взаимных ударов по энергообъектам в качестве первого шага к переговорам по завершению конфликта. Что стоит за этим заявлением и при чем тут визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в Госдуме увидели слабеющие позиции Зеленского в призыве к деэскалации.

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