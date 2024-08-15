В Литве захотели разорвать соглашение о таможенном сотрудничестве с Россией

В Министерстве финансов Литвы призвали разорвать соглашения с Россией и Белоруссией о таможенном сотрудничестве. Договоренности были заключены почти 20 лет назад. Об этом пишет Kauno Diena (KD).

На практике Литва приостановила приграничное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и Белоруссией еще в начале конфликта на Украине. В связи с этим в Вильнюсе сочли целесообразным денонсировать соглашения.

До этого в Болгарии возмутились засильем украинских яиц: за первые пять месяцев квота поставок была превышена на 400%. Птицеводы потребовали от властей ввести запрет на ввоз продукции хотя бы на три месяца, пригрозив протестами. Бизнес теряет миллионы из-за того, что яйца из Украины продаются со скидкой в 30% к местной продукции.

Ранее в Грузии отчитались о соблюдении антироссийских санкций.