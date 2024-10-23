Матвиенко заявила, что потрясающие мозги россиян помогут переплюнуть Маска

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне обладают «потрясающими мозгами», которые помогут им «переплюнуть» американского предпринимателя Илона Маска. Ее слова приводит ТАСС.

«Мозги у россиян потрясающие. И если все включат правильно, розетку поставят, чтобы включить мозги, то мы не только Илона Маска победим, но и много чего другого», — сказала она.

По ее словам, в России могут все, но нужен был толчок.

«И те многочисленные санкции, которые наложили на Россию, стали таким мощным толчком для всех включить мозги», — отметила она.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ранее заявил, что авторы санкций в отношении Российской Федерации не смогут достигнуть своих целей, поскольку страна в данный момент сконцентрирована на раскрытии внутреннего потенциала. Также Мишустин заявил об успешном развитии АПК России в условиях санкций.

Ранее в Кремле оценили способность Маска стать посредником между РФ и США.