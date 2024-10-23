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Матвиенко заявила, что потрясающие мозги россиян помогут переплюнуть Маска

Матвиенко: россияне обладают потрясающими мозгами, чтобы переплюнуть Илона Маска

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне обладают «потрясающими мозгами», которые помогут им «переплюнуть» американского предпринимателя Илона Маска. Ее слова приводит ТАСС.

«Мозги у россиян потрясающие. И если все включат правильно, розетку поставят, чтобы включить мозги, то мы не только Илона Маска победим, но и много чего другого», — сказала она.

По ее словам, в России могут все, но нужен был толчок.

«И те многочисленные санкции, которые наложили на Россию, стали таким мощным толчком для всех включить мозги», — отметила она.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ранее заявил, что авторы санкций в отношении Российской Федерации не смогут достигнуть своих целей, поскольку страна в данный момент сконцентрирована на раскрытии внутреннего потенциала. Также Мишустин заявил об успешном развитии АПК России в условиях санкций.

Ранее в Кремле оценили способность Маска стать посредником между РФ и США.

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