Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине сняли «приветственное» видео для военнопленных из КНДР

ГУР Украины записало приветственное видео для военнопленных из КНДР

Главное управление разведки (ГУР) Украины записало видеообращение на корейском языке для военных из КНДР, которые якобы готовятся к участию в конфликте, на котором демонстрируется лагерь для пленных. На это обратил внимание Telegram-канал «Политика страны».

На видеозаписи изображен «новый лагерь для содержания военнопленных из Северной Кореи». Диктор за кадром рассказывает об условиях содержания, среди которых трехразовое питание, теплые помещения и настоящие кровати.

«В ближайшее время сюда поступят первые северокорейские оккупанты», — говорится в записи.

22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть информация о якобы подготовке двух бригад по шесть тысяч военных из КНДР, которые будут участвовать в конфликте на стороне России.

По его словам, такое развитие событий является вызовом для Украины, однако Киев знает, как на него ответить. Украинский лидер также призвал «партнеров» республики не скрываться от этого вызова.

Тогда же представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. По данным дипломатов, подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Ранее США получили «доказательства», что войска КНДР уже в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами