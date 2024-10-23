Премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук призвал уволить депутата горсовета одного из шахтерских поселков Эдриана Макрея из-за его интервью российской радиостанции «Спутник». Об этом сообщает вещательная корпорация ABC, передает ТАСС.

Кук подчеркнул, что Макрею, раскритиковавшему западные СМИ, «нужно уйти в отставку».

«Он позорит Западную Австралию, используя свою должность и полномочия, которые она дает, для продвижения определенной идеологической позиции правого толка», — сказал он.

В интервью российской радиостанции Макрей раскритиковал западных журналистов за предвзятое освещение событий, связанных с РФ, и очернение страны. Он признался, что сегодня «в австралийских средствах массовой информации и австралийском нарративе главным врагом является Российская Федерация».

В апреле сообщалось, что Эдриан Макрей начал получать угрозы после того, как поработал независимым наблюдателем за президентскими выборами в России.

Ранее в России назвали публикации западных СМИ о подрыве «Северных потоков» спектаклем.