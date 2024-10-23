Путин призвал пресекать борьбу с конкурентами при помощи «зеленой» повестки

Входящие в БРИКС государства должны пресекать недобросовестную конкуренцию с использованием климатической повестки, считает российский президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Нужно... продвигать сбалансированные подходы по вопросам, связанным с переходом мировой экономики на низкоэмиссионные модели развития. И... противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка», — заявил Путин на заседании саммита БРИКС.

Он отметил, что проработкой этого вопроса уже занимается контактная группа БРИКС по климату и устойчивому развитию.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, к кому перейдет лидерство в БРИКС в следующем году.