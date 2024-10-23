В Госдуме объяснили новый план Зеленского на случай продолжения конфликта

Новый план украинского лидера Владимира Зеленского на случай продолжения военного конфликта с Россией необходим Киеву для мотивации украинцев. С таким заявлением выступила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.Ru».

По ее словам, Украине без помощи стран Запада «совсем непросто». Киеву нужно что-то предъявлять гражданам, иначе может произойти социальный взрыв, поскольку люди недовольны тем, что происходит в стране, считает парламентарий.

В связи с этим властям необходимо озвучивать лозунги и мобилизационные планы, а также «всячески продемонстрировать поддержку Запада, иначе им не поверят», указала Журова.

До этого украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники писала, что Владимир Зеленский поручил до конца года разработать еще один план на случай продолжения конфликта — о том, что должен сделать сам Киев, а не его союзники. Речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений в сферах ВПК, обороны, экономики, социальной политики и так далее.

Ранее в Госдуме увидели слабеющие позиции Зеленского в призыве к деэскалации.