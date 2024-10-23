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В Госдуме увидели слабеющие позиции Зеленского в призыве к деэскалации

Депутат Колесник объяснил слабеющими позициями Зеленского призывы к деэскалации

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Слова Владимира Зеленского о том, что первым шагом к завершению конфликта на Украине может стать взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры, говорят о слабеющих позициях украинского лидера. Об этом в беседе с «Лентой.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам Колесника, заключение договоренностей по прекращению соответствующих ударов не взаимовыгодно и принесет пользу только Украине. Кроме того, считает парламентарий, в позиции Киева по визиту генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани не прослеживается желания перемирия.

«Он [Зеленский] воспринял это с жутким негативом, хотя как раз там что-то можно было бы обсудить в присутствии половины мира. Вместо этого он выдвигает условия, которые выгодны ему. Понятно, что там почти нет инфраструктуры энергетической. А давайте, говорит, взаимно прекратим удары. Это просто глупость и безысходность. Вообще, это сигнал — ослабел», — поделился парламентарий.

До этого Зеленский заявлял, что прекращение Россией и Украиной ударов по энергетическим объектам может стать первым шагом к завершению боевых действий. По его мнению, если Украина перестанет атаковать объекты российской энергетической инфраструктуры, а Россия — украинской, то это может привести к окончанию горячей фазы конфликта.

Ранее глава МИД Финляндии дала совет Германии по отношениям с Путиным.

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