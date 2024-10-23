Иран обвинил США в создании системы организованной коррупции в финансовой сфере

США создали систему организованной коррупции в финансовом секторе, мировое большинство больше не может это терпеть. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

«Независимые страны больше не могут платить за ошибочную финансовую политику и неэффективность США в борьбе с организованной коррупцией в их финансовом секторе», — сказал Пезешкиан.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 октября в Казани начался саммит БРИКС. Мероприятие продлится до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент ЮАР заявил о важности БРИКС для формирования многополярного мира.