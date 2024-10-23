Песков назвал тему, обсуждаемую Путиным с лидерами стран, прибывших на саммит БРИКС

Тема вооруженного конфликта на Украине многократно обсуждалась в течение двухсторонних переговоров президента России Владимира Путина с лидерами стран, прибывших на саммит БРИКС в Казани. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, российский лидер на полях мероприятия дает оценки обстановке на Украине, перспективам урегулирования ситуации.

Кроме того, многие страны на саммите изъявляют желание активнее способствовать разрешению украинского конфликта, готовы выступить посредниками в мирных переговорах, добавил Песков.

Также помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин уже успел побеседовать «тет-а-тет» практически со всеми главами государств, прибывшими на саммит БРИКС.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве осудили решение генсека ООН посетить саммит БРИКС.