Генерал-лейтенант армии США Чарльз Констанца обеспокоился опытом, который получают ВС РФ на Украине, оттачивая свою способность противостоять Западу в будущем. Его слова приводит «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

По его словам, вызывает обеспокоенность факт того, что Россия сражается с военными, которые были оснащены и подготовлены по стандартам Запада.

«И потому, модернизируясь на основе уроков, которые они усваивают — не только свое оборудование, но и способы ведения боевых действий — они действительно оттачивают свою способность воевать с нами в будущем. И я думаю, что это то, чем мы должны быть озабочены», — сказал Констанца.

3 октября ирландский журналист Чей Боуз указал, что Вооруженные силы России стали опытней из-за конфликта на Украине, который спровоцировали Соединенные Штаты. По его словам, важно «визуализировать» размеры военной мощи российской и американской армии. Об превосходят друг друга в различных аспектах ведения боя, однако на данный момент именно ВС РФ обладают значительно большим опытом, указал Боуз.

Он счел ироничным, что российская армия набирается опыта в конфликте, инициированном США.

Ранее Зеленский поручил разработать еще один план на случай продолжения конфликта.