Представитель ХАМАС прибыл в Москву

Заместитель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук прибыл в Москву с рабочим визитом, в ходе которого у него запланирован ряд встреч с российскими официальными лицами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Последний раз Марзук приезжал в Россию на консультации в июне.

Также 22 октября в Казань на саммит БРИКС прибыл президент Палестины Махмуд Аббас. Он приехал в Россию по приглашению президента Владимира Путина.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы БРИКС.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш обсудит войну в Палестине на саммите БРИКС в Казани.