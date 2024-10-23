Президент России предложил сформировать список государств-партнеров БРИКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил сформировать список стран-партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации саммита в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент напомнил, что на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе прошлого года страны договорились разработать модальности и категории государств-партнеров объединения и сформировать список стран на получение такого статуса.

Глава РФ подчеркнул, что решение на этот счет важно отразить в итоговой декларации казанского саммита БРИКС.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве осудили решение генсека ООН посетить саммит БРИКС.