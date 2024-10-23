Алаудинов назвал журналиста «шайтаном» и «чеченофобом» из-за вопросов о Курской области

Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов назвал журналиста «Комсомольской правды» Ивана Панкина «шайтаном», «чеченофобом» и «чертом» из-за вопросов о событиях в Курской области и межнациональных конфликтах.

Апти Алаудинов отреагировал на публикации вырезок из его интервью от 15 октября в эфире радио «Комсомольская правда», где ему были заданы вопросы о действиях «Ахмата» во время вторжения ВСУ в Курскую область, а также о конфликтной ситуации в Анапе между русскими и чеченцами.

Он назвал журналиста «чеченофобом», «чеченоненавистником», ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-шником, который «назадавал вопросов в прямом эфире».

«Когда я обращаюсь к этому черту и говорю: для вас же враги чеченцы, для вас враги не украинцы, не украинские формирования. Я его абсолютно никаким образом не отношу к России, не отношу к тем людям, которые являются патриотами России. Это чисто черт, который работает, чтобы развалить Россию изнутри», — сказал Алаудинов.

В ходе беседы Панкина и Алаудинова в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» последний назвал вопросы журналиста разжиганием межнациональной розни и отметил, что для ведущего главными врагами являются чеченцы, а не НАТО и Украина. Командир «Ахмата» также предложил начать говорить «все, что думает о нашем Минобороны, руководителях и о других подразделениях».

3 сентября в сети стало распространяться видео драки в кафе в Анапе. На кадрах видно, как несколько мужчин набросились на двух других, пытаясь повалить их на землю и избивая кулаками. Одна из девушек попыталась заступиться за друга, но тут же сама получила удар. По словам пострадавших, они отдыхали компанией — двое парней и четверо девушек. К одной из них пристал чеченец и настойчиво стал просить номер телефона. В итоге началась драка, одного из мужчин забивали толпой и позже увезли на скорой.

По факту случившегося высказался Алаудинов, который заявил, что девушка, участница конфликта, якобы оскорбляла чеченцев по национальному признаку, а саму драку начали не уроженцы Чечни, а другие мужчины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор заявил, что разочаровался в Алаудинове после слов о драке в Анапе.