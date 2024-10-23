Лукашенко отправится на саммит БРИКС в Казани

Белорусский президент Александр Лукашенко 23 октября отправится в Казань на саммит БРИКС. Об этом сообщил близкий к пресс-службе лидера Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Лукашенко посетит заседание саммита в формате «БРИКС плюс». По данным канала, стороны обсудят вопросы международной политики и укрепление взаимодействия в рамках объединения.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Путин побеседовал «тет-а-тет» почти со всеми лидерами, прибывшими в Казань.