Помощник Путина заявил, что с некоторыми гостями саммита БРИКС вопрос Украины не затрагивается

Тема Украины обсуждается не со всеми гостями саммита БРИКС, с кем-то она вообще не затрагивается. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Ушаков уточнил, что текст с позицией по украинскому вопросу в итоговой декларации саммита уже согласован.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве осудили решение генсека ООН посетить саммит БРИКС.