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Каллас назвала конфликт на Украине главным приоритетом на посту главы дипломатии ЕС

Каллас назвала кризис на Украине своим приоритетом на посту главы дипломатии ЕС

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Kenzo Tribouillard/AP

Экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая в ноябре займет пост главы дипломатии Евросоюза, назвала конфликт на Украине своим главным приоритетом на этом посту. Ее слова приводит Reuters.

По ее словам, европейская безопасность имеет «глубоко личное значение», поскольку она уроженка Эстонии, где регулярно говорили об «империалистических мечтах России».

«Моим краткосрочным приоритетом должно стать решение насущных глобальных проблем: конфликт России против Украины и укрепление безопасности и обороны ЕС», — указала Каллас.

Она также назвала «проблемой» якобы поддержку России Китаем в кризисе на Украине.

«Такие игроки, как Россия, Иран, Северная Корея и частично Китай, стремятся превратить взаимозависимости в оружие и использовать открытость наших обществ против нас. К этому мы должны быть готовы», — считает Каллас.

17 сентября глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.

Каллас возглавляла правительство Эстонии с января 2021-го по июль 2024 года. Она была первой женщиной на этом посту. Политик известна своей антироссийской позицией и заявлениями в поддержку Украины.

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