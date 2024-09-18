Захарова прокомментировала назначение нового главы дипломатии ЕС

Назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы дипломатии Евросоюза (ЕС) демонстрирует, что при выборе кадров Запад предпочитает самых удобных им кандидатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Тенденция очевидна: выбирают не лучших, а тех, кто удобен, уязвим, и тех, кем можно управлять», — заявила она.

По ее словам, Запад словно «ищет худших, а не лучших». Люди, претендующие на важные должности в ЕС должны быть «выжившими из ума», добавила Захарова.

17 сентября глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.

Каллас возглавляла правительство Эстонии с января 2021-го по июль 2024 года. Она была первой женщиной на этом посту. Политик известна своей антироссийской позицией и заявлениями в поддержку Украины.

Ранее Каллас заявила, что ждет от НАТО объявления России долгосрочной угрозой.