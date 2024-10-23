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Израиль предостерегли от повторения судьбы Украины

Основатель Megaupload Дотком предостерег Израиль от повторения судьбы Украины

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Nigel Marple/Reuters

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал граждан Израиля не надеяться на помощь от США в конфликте на Ближнем Востоке и предостерег еврейское государство от повторения судьбы Украины. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По мнению Доткома, Израиль ожидает, что Соединенные Штаты примут участие в прямом конфликте с Ираном, однако если вмешаются Россия и Китай, Вашингтону придется отступить, чтобы не спровоцировать ядерную войну.

«Что может армия США в борьбе с Ираном, Россией и Китаем? Ничего. Самоуничтожение – единственный возможный исход. Рассчитывать на правительство США для достижения победы глупо. Просто посмотрите на Украину», — написал Дотком.

До этого сообщалось, что в книге американского журналиста Боба Вудворда «Война» говорилось, как помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в прошлом году сравнивал Израиль с «голым королем», способным развязать масштабную войну на Ближнем Востоке.

Ранее Bloomberg узнал о слабом влиянии США на политику Израиля в регионе.

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