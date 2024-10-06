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Илон Маск стал героем мемов после выступления на предвыборном митинге Трампа

В сети появились мемы с прыжком Маска на предвыборном митинге Трампа

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X(раннее Twitter)

В соцсетях начали активно распространяться мемы с прыжком американского бизнесмена, основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска в ходе выступления на предвыборном митинге Дональда Трампа в Батлере.

На запечатленном кадре предприниматель прыгает и поднимает руки вверх. Интернет-пользователи нашли изображение забавным и начали делать смешные картинки: на одной из них Маск заменяет Симбу в знаменитой сцене из «Короля Льва», где его держит мандрил Рафики, а на другой фото бизнесмена вмонтировали в статуэтку «Оскар» в руках Леонардо Ди Каприо. Еще одним популярным мемом стало изображение, на котором Маск в прыжке защищает баскетбольное кольцо от мяча.

В ночь с 5 на 6 октября кандидат в президенты США Дональд Трамп провел митинг в городе Батлер (штат Пенсильвания), где в июле на него произошло покушение. По данным Associated Press, перед мероприятием Маск за кулисами встретился с политиком и кандидатом на пост вице-президента Джей Ди Вэнсом. При этом на предпринимателе была черная бейсболка с надписью «Сделаем Америку снова великой».

В ходе своего выступления Маск отметил, что Трамп должен одержать победу на президентских выборах, «чтобы сохранить Конституцию». Сам кандидат на пост главы государства назвал основателя Space X и Tesla одним из тех людей, которые помогут «построить невероятное будущее». По словам Трампа, Маск «спас свободу слова» и «создал множество замечательных вещей».

Ранее Маск предсказал будущее США, если Трамп проиграет на выборах.

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