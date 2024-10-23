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Путин назвал отношения РФ и Китая образцом сотрудничества стран

Путин: отношения России и Китая являются образцом сотрудничества между странами

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Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Отношения России и КНР являются образцовыми для современного мира. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях проходящего в Казани саммита БРИКС, передает ТАСС.

По его словам, за минувшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

«Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», — сказал российский лидер.

Накануне в Казани прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина. В частности, они обменялись мнениями по ситуации на Украине и международной обстановке в целом. Встреча состоялась в Губернаторском дворце Казанского кремля.

Лидер КНР прибыл в Казань днем 22 октября. Его угостили чак-чаком сразу после того, как он вышел из самолета.

Казанский саммит БРИКС начался 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай стали союзниками «во всех смыслах этого слова».

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