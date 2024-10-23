Германия ответила на вызов посла в МИД РФ

ФРГ ответила на вызов германского посла в министерство иностранных дел России из-за создания регионального штаба морского командования НАТО. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на немецкое посольство в РФ.

Как заявили в дипмиссии, во время разговора с российскими представителями посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф «со всей ясностью изложил позицию Германии» относительно создания штаба. Этот штаб будет принимать участие в работе сил боевой готовности Североатлантического альянса. При этом он будет иметь в своем составе не только немецких военнослужащих, но и офицеров по обмену, сказали в посольстве.

Там отметили, что подчинение подразделений Вооруженных сил Германии структурам военного блока, в том числе на территории бывшей Германской демократической республики (ГДР) и Берлина, соответствует положениям соглашения от 12 сентября 1990 года («Договор 2+4»). Кроме того, создание данного штаба не нарушает ограничений, наложенных п. 3 ст. 5 этого документа, подчеркнули в дипмиссии.

22 октября МИД России вызвал посла Германии в Москве, которому был заявлен решительный протест в связи с созданием на базе штаба ВМС ФРГ в Ростоке регионального штаба морского командования НАТО.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что таким образом ФРГ нарушила «Договор 2+4», в соответствии с положениями п. 3 ст. 5 которого она обязана не допускать развертывания иностранных войск на территории бывшей ГДР.

Ранее в Германии предрекли войну с Россией через пять лет.