Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Германия ответила на вызов посла в МИД РФ

РБК: посольство ФРГ ответило на вызов посла в МИД РФ из-за создания штаба НАТО

close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

ФРГ ответила на вызов германского посла в министерство иностранных дел России из-за создания регионального штаба морского командования НАТО. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на немецкое посольство в РФ.

Как заявили в дипмиссии, во время разговора с российскими представителями посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф «со всей ясностью изложил позицию Германии» относительно создания штаба. Этот штаб будет принимать участие в работе сил боевой готовности Североатлантического альянса. При этом он будет иметь в своем составе не только немецких военнослужащих, но и офицеров по обмену, сказали в посольстве.

Там отметили, что подчинение подразделений Вооруженных сил Германии структурам военного блока, в том числе на территории бывшей Германской демократической республики (ГДР) и Берлина, соответствует положениям соглашения от 12 сентября 1990 года («Договор 2+4»). Кроме того, создание данного штаба не нарушает ограничений, наложенных п. 3 ст. 5 этого документа, подчеркнули в дипмиссии.

22 октября МИД России вызвал посла Германии в Москве, которому был заявлен решительный протест в связи с созданием на базе штаба ВМС ФРГ в Ростоке регионального штаба морского командования НАТО.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что таким образом ФРГ нарушила «Договор 2+4», в соответствии с положениями п. 3 ст. 5 которого она обязана не допускать развертывания иностранных войск на территории бывшей ГДР.

Ранее в Германии предрекли войну с Россией через пять лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами