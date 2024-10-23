В Киеве спросили главу Пентагона о деньгах на беспилотники для Украины

Находящийся в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский спросил министра обороны США Ллойда Остина о деньгах на беспилотники. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Дубинский задался вопросом, пообещал ли приехавший в Киев Остин выделить деньги на дроны, которые украинские семьи должны за свой счет «собирать на кухне».

Депутат подчеркнул, что так называемые «пакеты военной помощи» давно стали удобным прикрытием для челночной дипломатии США. Ситуация на фронте является настолько серьезной, что глава Пентагона приехал лично приехал в Киев, чтобы пообещать Украине «три копейки».

Дубинский выразил уверенность, что задачей Вашингтона является не допустить катастрофы украинской армии до выборов президента США. После этого, отметил депутат, американцам все равно, что произойдет. Поэтому Остин и прибыл внезапно в Киев.

22 октября министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе переговоров с Остином поднял тему привлечения американских инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс.

Ранее в МИД России назвали причину визита шефа Пентагона в Киев.