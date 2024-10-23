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Супруге президента Венесуэлы в Казани преподнесли цветы от Путина

Супруге Мадуро Силии Флорес в Казани преподнесли цветочную композицию от Путина

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E]Avn/Xinhua/Global Look Press

Первой леди Венесуэлы Силии Флорес в аэропорту Казани преподнесли букет от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Прибывшего на саммит БРИКС венесуэльского президента Николаса Мадуро встретили российские официальные лица. Супруге Мадуро передали состоящую из роз нежно-кремового и кораллового оттенков цветочную композицию от Путина.

Президент Венесуэлы после обмена приветствиями и общения с журналистами сел в автомобиль в Aurus Senat и направился в город.

22 октября Мадуро заявил, что «нефтяные мускулы» Венесуэлы и России нужны объединению БРИКС.

В это же день индийский премьер-министр Нарендра Моди пригласил Путина посетить Дели в 2025 году. Встреча лидеров двух стран, которая состоялась на полях саммита БРИКС в Казани, стала уже второй в этом году.

Ранее Европарламент призвал выдать ордер на арест Мадуро.

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Саммит БРИКС в Казани
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