Лидеры стран БРИКС послушали русские композиции на концерте в честь начала саммита

Главы стран БРИКС посетили концерт в рамках неформальной вечерней программы на саммите в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Музыкальное мероприятие прошло в здании казанской ратуши. Оркестр «Академия русской музыки» сыграл для иностранных политиков композицию «Течет река Волга» Марка Фрадкина, русскую народную песню «Калинка», а также попурри «Волшебная музыка БРИКС», состоящее из мелодий стран, которые входят в организацию. Концерт сопровождался песочным представлением.

До этого президент России Владимир Путин поприветствовал глав делегаций стран БРИКС, которые прибыли на неформальный обед в здание казанской ратуши. Неформальная встреча в Белом зале казанской ратуши стало первым совместным мероприятием для лидеров и глав делегаций стран БРИКС на саммите в России.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мировые СМИ оценили саммит БРИКС в Казани.