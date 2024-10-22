МИД Индии: Путин и Моди обсудили ситуацию вокруг Украины

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи на полях саммита БРИКС затронули тему конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам первого замглавы МИД Индии Викрама Мишри, Моди рассказал Путину, что индийские власти остаются в контакте со всеми сторонами украинского конфликта. Кроме того, премьер Индии поделился с российским лидером подробностями переговоров, которые он проводил по вопросу о разрешении ситуации вокруг Украины.

Переговоры Путина и Моди прошли днем 22 октября в Губернаторском дворце Казанского кремля в рамках саммита БРИКС. Темы разговора политиков заранее не анонсировались.

Саммит БРИКС в Казани стартовал в тот же день. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые присутствуют новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Моди высказался за скорейший мир на Украине.