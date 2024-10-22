Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа продолжительность переговоров Путина и Си Цзиньпина в Казани

ТАСС: переговоры Путина и Си Цзиньпина в Казани продлились около часа

close
Михаил Терещенко/РИА Новости

Завершились переговоры российского президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, которые проходили на полях казанского саммита БРИКС. По данным ТАСС, встреча длилась около часа.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Переговоры российского и китайского лидеров состоялись в тот же день. Во время открытой части встречи Путин заявил, что сотрудничество России и Китая стабилизирует ситуацию во всем мире, и добавил, что и Москва, и Пекин высоко ценят традиционно высокий уровень отношений между странами, особенно в рамках БРИКС.

Президент РФ отметил, что Россия и Китай много сделали для того, чтобы авторитет и влияние объединения БРИКС в мире возросло. Кроме того, Путин рассказал о росте товарооборота между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что Путин подготовил подарки для иностранных лидеров на саммите БРИКС.

Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами