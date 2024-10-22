Названа продолжительность переговоров Путина и Си Цзиньпина в Казани

Завершились переговоры российского президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, которые проходили на полях казанского саммита БРИКС. По данным ТАСС, встреча длилась около часа.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Переговоры российского и китайского лидеров состоялись в тот же день. Во время открытой части встречи Путин заявил, что сотрудничество России и Китая стабилизирует ситуацию во всем мире, и добавил, что и Москва, и Пекин высоко ценят традиционно высокий уровень отношений между странами, особенно в рамках БРИКС.

Президент РФ отметил, что Россия и Китай много сделали для того, чтобы авторитет и влияние объединения БРИКС в мире возросло. Кроме того, Путин рассказал о росте товарооборота между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что Путин подготовил подарки для иностранных лидеров на саммите БРИКС.