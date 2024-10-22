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В Казань на саммит БРИКС прибыл вице-премьер Сербии

Вице-премьер Сербии Вулин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл вице-премьер Сербии Александар Вулин. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник президент Сербии Александар Вучич заявил, что не сможет приехать в Казань для участия в мероприятии, так как до этого он договорился о встречах с польским премьером Дональдом Туском, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

До этого на саммит прибыли президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Индия не захотела бороться с США в формате БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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