В Казань на саммит БРИКС прибыл вице-премьер Сербии

В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл вице-премьер Сербии Александар Вулин. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник президент Сербии Александар Вучич заявил, что не сможет приехать в Казань для участия в мероприятии, так как до этого он договорился о встречах с польским премьером Дональдом Туском, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

До этого на саммит прибыли президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Индия не захотела бороться с США в формате БРИКС.