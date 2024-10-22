В посольство РФ не приходило уведомление о закрытии консульства в Познани

Посольство России в Варшаве пока не получало официального уведомления властей Польши о закрытии консульства в Познани. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев.

«На бумаге мы пока ничего не имеем. Нам еще должны вручить официальную ноту», — отметил дипломат.

По его словам, после заявления требуется документ для «уточнения всех модальностей». Посол добавил, что в настоящее время в Польше действуют три генеральных консульства — в Гданьске, Кракове и Познани. В Генконсульстве в Познани три дипсотрудника и технический персонал.

Во вторник, 22 октября, министерство иностранных дел Польши отозвало разрешение на работу российского консульства в Познани. Персонал учреждения признают лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в том, что она якобы «вербует людей в сирийских тюрьмах», а затем направляет в Польшу.

Ранее Захарова пригрозила Польше «болезненным ответом» на закрытие консульства.