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Кулеба рассказал, как увольнялся с должности главы МИД под игристое вино и сигару

Экс-глава МИД Украины Кулеба раскрыл, как увольнялся под игристое вино и сигару

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Tobias Hase/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что находился в спортивном зале, когда его вызвали к премьер-министру Денису Шмыгалю, а затем и к президенту Владимиру Зеленскому перед увольнением с поста. В интервью журналистке Рамине Эсхакзай он рассказал, что писал заявление об уходе с должности, выпив игристого вина и закурив сигарету.

По оценке Кулебы, все прошло «достаточно обыденно». По словам экс-министра, он узнал о своем увольнении во время похода с супругой в спортзал. Там ему позвонил премьер Украины Денис Шмыгаль. После разговора Кулеба отправился на встречу с ним, а затем с Владимиром Зеленским.

«И после уже была [супруга] Светлана. Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручки и пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение. Так, собственно, это все и закончилось», — рассказал он.

Рассуждая о своей отставке, экс-глава МИД подчеркнул, что никаких претензий в адрес его работы озвучено не было. Он предположил, что «это не вопрос каких-то проблем во внешней политике».

9 сентября бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу **заметили** на вокзале в городе Пирятине Полтавской области. Экс-главу МИД запечатлела его девушка, бизнесвумен Светлана Павелецкая. На кадрах она спрашивает у Кулебы, чем он ее угостит, и отставной министр предлагает ей отведать пряник местного производства.

Сам же Кулеба заявил, что будет есть беляш.

Ранее лже-Кулеба позвонил по видеосвязи сенатору США Кардину.

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