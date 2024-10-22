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Зеленский заявил, что новый президент США сразу примет важное решение по Украине

Зеленский: новый президент США примет решения по Украине еще до инаугурации

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что победитель президентских выборов в США совершит определенные шаги по урегулированию военного конфликта еще до церемонии инаугурации. Его слова приводит «Украинская правда».

Зеленский уверен, что готовность российской стороны к мирным переговорам будет зависеть от результатов выборов США.

«Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А США продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению», — сказал он.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. По его словам, план состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией.

До этого Зеленский выразил надежду, что страны Запада предоставят Киеву приглашение на вступление в НАТО в международно признанных границах республики. Он считает, что юридически «никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет».

Ранее Зеленского заподозрили в попытке шантажировать западные страны.

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