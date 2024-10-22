Лавров оценил призыв Запада к Грузии вступить в войну с Россией

Нет оснований не верить заявлениям грузинских политиков, что Запад толкал Тбилиси на войну с Россией. Об этом заявил «Известиям» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я не вижу оснований им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России», — сказал глава МИД РФ.

Высокопоставленный западный чиновник просил грузинские власти начать войну с Россией, об этом рассказал основатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзин Иванишвили. По его словам, чиновник рассчитывал, что Грузия продержится в такой войне три-четыре дня, а потом местные партизаны будут атаковать Вооруженные силы РФ из леса. В преддверии парламентских выборов депутаты «Грузинской мечты» неоднократно сообщали об опасности втягивания Грузии в войну с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого Лавров заявил, что страны Запада стремятся открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе. По словам министра, Запад стремится «разжечь костер, дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами». Причины таких шагов дипломат видит в желании западных стран утвердить свое влияние в регионе.

Ранее политолог раскрыл причину, по которой Грузия отказалась воевать с Россией.