Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров оценил призыв Запада к Грузии вступить в войну с Россией

Лавров: верю политикам Грузии, что Запад толкал их к войне с Россией

close
МИД РФ/РИА Новости

Нет оснований не верить заявлениям грузинских политиков, что Запад толкал Тбилиси на войну с Россией. Об этом заявил «Известиям» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я не вижу оснований им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России», — сказал глава МИД РФ.

Высокопоставленный западный чиновник просил грузинские власти начать войну с Россией, об этом рассказал основатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзин Иванишвили. По его словам, чиновник рассчитывал, что Грузия продержится в такой войне три-четыре дня, а потом местные партизаны будут атаковать Вооруженные силы РФ из леса. В преддверии парламентских выборов депутаты «Грузинской мечты» неоднократно сообщали об опасности втягивания Грузии в войну с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого Лавров заявил, что страны Запада стремятся открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе. По словам министра, Запад стремится «разжечь костер, дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами». Причины таких шагов дипломат видит в желании западных стран утвердить свое влияние в регионе.

Ранее политолог раскрыл причину, по которой Грузия отказалась воевать с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами