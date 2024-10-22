В Кремле прокомментировали заявление Харрис о настрое Трампа на капитуляцию Киева

Заявления кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис про якобы настрой Дональда Трампа на капитуляцию Киева не находятся в повестке Кремля. Об этом в беседе с «Российской газетой»заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Харрис на предвыборном мероприятии в Мичигане ранее вновь выступила с утверждением, что «если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве».

Песков переадресовал вопросы журналистов в избирательный штаб Харрис.

«Это не относится к нашей повестке дня, тем более в эти дни, когда идет саммит БРИКС», — сказал пресс-секретарь президента.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее Харрис назвали угрозой для США.