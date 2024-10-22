ГД приняла закон об особенности исполнения бюджетов в 2025 году

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий особенности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

Тот же закон приостанавливает действие некоторых норм Бюджетного кодекса РФ. Документ, инициированный кабмином, является частью «бюджетного пакета».

Накануне комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Госдума рассмотрит проект бюджета на заседании 24 октября. Также комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газовых проектов в арктической зоне России.

22 октября депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 22 440 рублей в 2025 году.

Ранее Силуанов заявлял, что Минфин РФ планирует снизить зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов в ближайшие годы.