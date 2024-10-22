Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ГД приняла закон об особенности исполнения бюджетов в 2025 году

ТАСС: Госдума приняла закон об особенности исполнения бюджетов в 2025 году

close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий особенности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

Тот же закон приостанавливает действие некоторых норм Бюджетного кодекса РФ. Документ, инициированный кабмином, является частью «бюджетного пакета».

Накануне комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Госдума рассмотрит проект бюджета на заседании 24 октября. Также комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газовых проектов в арктической зоне России.

22 октября депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 22 440 рублей в 2025 году.

Ранее Силуанов заявлял, что Минфин РФ планирует снизить зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов в ближайшие годы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами