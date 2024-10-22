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Индия не захотела бороться с США в формате БРИКС

Bloomberg: Индии не нравится идея превращения БРИКС в коалицию противников США

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Alexander Nemenov/Pool/AP

Властям Индии не нравится идея превращения БРИКС в коалицию противников Соединенных Штатов, где тон будут задавать Россия и Китай. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных индийских чиновников.

Как следует из текста, Индия выступает против дальнейшего расширения БРИКС, с чем согласны другие страны-основательницы – Бразилия и ЮАР. Кроме того, соответствующую инициативу отвергает и ОАЭ, говорится в тексте.

Как отмечают авторы, о нежелании большинства стран БРИКС бороться с гегемонией доллара говорит и то, что встреча министров финансов и глав Центробанков стран политического объединения прошла без глав ведомств КНР, Индии и ЮАР.

Bloomberg цитирует директора Центра европейских исследований Китайского народного университета в Пекине Ван Ивея, который считает, что идея Москвы о платежах в обход доллара кажется слишком амбициозной даже Китаю. Кроме того, страны БРИКС не находятся под санкциями, в связи с чем не желают полностью менять мировой порядок.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии оценили влияние саммита БРИКС на будущее мира.

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