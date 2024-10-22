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Глава МИД Белоруссии рассказал о значимости БРИКС

Глава МИД Белоруссии Рыженков: БРИКС превратилась в политическую силу

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Shutterstock

БРИКС является уникальной организацией, которая превратилась в политическую силу. Об этом РИА Новости заявил глава министерства иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

«Эта организация стала нести в себе не только какой-то экономический заряд, но по сути превратилась в политическую силу, которая уже в один голос выступает по определенным пунктам повестки дня политического характера», — сказал он.

Рыженков отметил, что, например, Бразилия и КНР способны выстроить некую альтернативу мирному плану западных стран по Украине, который даже не приглашает к участию в обсуждении Российскую Федерацию и ее партнеров, как Белоруссию, которые заинтересованы в разрешении этого конфликта.

Он также обратил внимание на политический вес организации с учетом его экономической мощи.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения. БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин анонсировал «важные решения» на саммите БРИКС в Казани.

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Саммит БРИКС в Казани
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