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Депутат: Грузию избрали для превращения в очаг конфликта с Россией

Депутат Белик: Запад выбрал Грузию для превращения в очаг противостояния с РФ

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Запад выбрал Грузию как страну, которую можно превратить в очаг противостояния с Россией. Для этого будут стремиться к дестабилизации в стране, как это происходит со многими другими государствами, заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Мы видим, как далеко Запад простирает свои руки в попытках оказать влияние на избирательную кампанию в Грузии, а выбирать для борьбы с Россией страны постсоветского пространства Западу особенно важно», — убежден парламентарий.

Для достижения своих целей лидеры западных стран применяют массу разных способов, не гнушаясь ни прямым военным вмешательством, ни созданием протестов и разжиганием цветных революций, добавил Белик. Все это во многих странах меняет ситуацию, приводит к тому, что действующих лидеров свергают, а на их место назначают тех, кого выбрали на Западе, добавил депутат.

По мнению Белика, сегодня действия США и их сторонников начали напрямую угрожать независимости других стран и их территориальной целостности. Штаты начали мешать государствам и их правителям осуществлять свою независимую от них политику, заключил он.

Напомним, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили признался, что на Западе экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать войну с Россией. Неназванный чиновник рассчитывал, что Грузия продержится в такой войне три-четыре дня, а потом местные партизаны будут атаковать ВС РФ из леса. Подробнее об этом и о планах создать в Грузии «второй фронт» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была раскрыта причина, по которой Грузия отказалась воевать с Россией.

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