Моди рассказал о желании многих стран присоединиться к БРИКС

Многие страны хотят присоединиться к БРИКС. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита объединения заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, слова которого передает РИА Новости.

«Сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению, я с нетерпением жду нашей дискуссии в рамках БРИКС», — сказал он.

В свою очередь, Путин заявил, что отношения России и Индии продолжают активно развиваться, они носят характер привилегированного партнерства.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Моди заявил о готовности оказать содействие для решения конфликта на Украине.